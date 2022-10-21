Для болельщиков «Ротора» 22 октября запустят дополнительную электричку

Фото: Приволжская железная дорога

В субботу для болельщиков «Ротора» запустят дополнительный электропоезд, чтобы они без проблем добрались с «Волгоград Арены» домой. 22 октября будет назначена городская электричка №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги. Со станции «Волгоград-1» она отправится в 18:30. Болельщиков после футбола транспорт заберет на верхней платформе на остановке «Мамаев курган» в 18.40. В Волжском электропоезд будет в 19.23.

Напомним, 22 октября «Ротор» на «Волгоград Арене» в 14-м туре группы 1 Второй лиги сыграет со «Спартаком» из Нальчика. Начало встречи в 16.00. Первый символический удар по мячу в матче нанесет теннисистка Наталья Вихлянцева.