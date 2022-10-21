Под Волгоградом женщина на «семерке» чудом выжила, врезавшись в железобетонные блоки

ДТП под Волгоградом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 21 октября, на 922 километре федеральной автодороги «Каспий» 52-летняя водитель «ВАЗ-2107» на полной скорости протаранила железобетонные блоки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, страшная авария произошла в Городищенском районе.

Водитель чудом выжила. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель ехала со стороны Волгограда в сторону Москвы, на ремонтируемом участке дороги не справилась с управлением, совершила наезд на дорожное ограждение – блоки ФБС-244, - уточнили в региональной полиции.

Машина ремонту не подлежит. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сильный удар пришелся как раз на ту сторону, где сидела волгоградка. Эту часть машины буквально снесло. Однако женщина чудом выжила. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в больницу №25.