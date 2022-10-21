В ночь на 22 октября синоптики обещают -5 градусов в Волгоградской области

В регионе пройдут дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 22 октября, в Волгоградской области будет довольно прохладно. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, волгоградцев ожидает +11 тепла днем, а ночью будут заморозки.

Стоит учесть, что ночью и утром в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди, при этом в течение дня осадков не ожидается. Заметно испортит выходной очень сильный северо-западный ветер. Его порывы местами достигнут 15-20 метров в секунду. Лучше не парковать машины под шаткими деревьями и конструкциями.

В южной части области будет до +11 градусов, в северных районах – до +6. Ночью 0...+5, при прояснении 0...-5 мороза.