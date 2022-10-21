В Волгоградской области изменили схему движения маршрутки №127т

Сменили схему движения маршрутки между Городище и Царицыном Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгоградской области сменили схему движения межмуниципальной маршрутки №127т «Городище (пожарная часть) – п. Царицын». Изменения с 17 октября были внесены после обращения местных жителей и письма главы Городищенского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Теперь маршрутка №127т в Городище идет по улицам Промышленной, Октябрьской, Гидротехнической, Центральной, Маршала Чуйкова, проспекту Ленина, улицам Нефтяников, Дзержинского, Автомобилистов, Фрунзе, Павших Борцов, Советской, Коммунальной. В поселке Разгуляевка транспорт везет пассажиров по улицам имени 62-й Армии, Баррикадной, выезжает на улицу Историческую в Волгограде. В областном центре маршрутка движется по улицам Исторической, проспекту Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, улицам Моторной, 18ОП М3 18Н-13 автомобильной дороге «Подъезд к п. Царицын». В Царицыне схема проложена по улице Центральной и в обратном направлении по установленной схеме.

В обратном направлении на участке от Разгуляевки до Городища маршрутка №127т проходит в Разгуляевке по улицам Прямой, Рабочей, Баррикадной, 62-й Армии. В Городище - по улицам Коммунальной, Советской, Павших Борцов, Фрунзе, Автомобилистов, Дзержинского, Нефтяников, Спортивной, Центральной, Гидротехнической, Октябрьской, Нефтяников, Промышленной.

- Внесенные изменения обеспечили удобство пользования гражданами маршрутом №127т и минимизацию времени, затрачиваемого на проезд к месту назначения. Подробную информацию об обслуживании маршрута №127т можно получить по телефону 8-937-098-55-71, - отметили в облкомдортрансе.