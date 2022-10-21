Госжилинспекция принимает звонки волгоградцев из-за отсутствия отопления

Волгоградцы могут пожаловаться в ГЖИ из-за холодных батарей в квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области работает телефон «горечей линии», на который жители могут обращаться из-за отсутствия в их квартирах отопления. Волгоградцы чаще всего жалуются в ГЖИ на завоздушивание отопительной системы в домах, засорение стояка или батареи, перекрытие стояка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете ЖКХ.

- Порядка 90% обращений решаются в течение нескольких часов, поскольку касаются конкретной квартиры или подъезда, где жильцы или управляющая кампания не проверили готовность оборудования к пуску тепла, - сообщили в профильном комитете.

Отмечается, что в большинстве случаев требуется регулировка или наладка системы отопления, в том числе сброс воздуха. На сегодняшний день отопительный сезон стартовал по всей Волгоградской области. Отапливаются около 12,9 тысячи домов, школ, детских садов, вузов, поликлиник больниц.

«Горячая линия» Госжилнадзора работает по телефону (8442) 35-21-98.