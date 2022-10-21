Под Волгоградом отец угрожал топором дочери из-за плохого воспитания внучки

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгоградской области возбудила уголовное дело на жителя одного из хуторов Урюпинского района. Мужчину подозревают в угрозе убийством родной дочери. Семейная драма разыгралась на днях. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, 30-летняя родственница отдала отцу свою маленькую дочь. Когда вернулась забирать, тот был сильно пьян.

- Мужчина стал упрекать дочь в том, что она плохо занимается воспитанием внучки. Замечания ей не понравились и между родственниками произошла ссора, - рассказали в полиции.

Селянин схватил топор и стал угрожать женщине расправой прямо на глазах у ребенка. Сразу после этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, написала заявление. Действия мужчины квалифицировали по статье 119 УК РФ «Угроза убийством.