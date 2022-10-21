В Волгоградском ЦПКиО спасают от холодов черепах

Черепашек перевозят в аквариумы. Фото: Администрация ЦПКиО.

В Волгограде к зиме готовят Центральный парк культуры и отдыха. Летом в искусственном водоеме были постоянные обитатели. Жители передали ЦПКиО 7 черепах, сейчас сотрудники их насчитали 23. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин, черепах постепенно ловят, осматривают и перевозят в заготовленные аквариумы.

Фото: Администрация ЦПКиО.

- Зимой территория пруда превратится в детский естественный каток, - отметил Андрей Еркин.

Напомним, в ЦПКиО на месте плавательного водоема «Лагуна» готовят большой каток. Он сможет работать за счет холодильных установок при температуре воздуха +10 градусов.