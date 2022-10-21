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Происшествия21 октября 2022 9:41

В Волгограде и Волжском из-за сообщений о минировании эвакуируют администрации, школы и торговые центры

Сразу несколько объектов проверяют силовики
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Мэрию сегодня тоже обыскивали кинологи.

Мэрию сегодня тоже обыскивали кинологи.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Очередная волна эвакуаций прокатилась в пятницу, 21 октября по Волгоградской области. В Волгограде очевидцы сообщали о ложных звонках о минировании администрации города и городской думы: якобы о заложенных взрывных устройствах сообщил неизвестный, представившийся Даней Милохиным. А в Волжском эвакуируют школы и торговые центры.

Как сообщил «КП-Волгоград» источник в мэрии Волгограда, администрация работает в штатном режиме. В Волжском же, по информации горожан, прошла эвакуация учеников и педсостава 19-й школы, на место приезжали экстренные службы. Так же очевидцы сообщают об эвакуации торгового центра «Волгамолл».

В Волгограде силовые ведомства отказываются официально комментировать происходящее.