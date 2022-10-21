В Волгограде 35-летнюю мать подозревают в гибели годовалого сына

Следователи возбудили уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 35-летнюю жительницу Волгограда, подозреваемую в гибели годовалого сына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, 16 августа ребенка госпитализировали в одну из больниц города-героя с черепно-мозговой травмой, а 18 октября малыш скончался. Смертельное увечье мальчик получил дома, пока мама выпивала.

По словам волгоградки, в тот день они находились в квартире дома №56 по бульвару 30-летия Победы. В гости зашла подруга. Женщины стали выпивать. Малыш остался совсем один.

- В вечернее время, годовалый мальчик был обнаружен в бессознательном состоянии, в связи с чем госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказание квалифицированной помощи скончался, - уточнили в следкоме.

Эксперты выяснили, что он ударился головой. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, допрашивается подруга подозреваемой.