Вступил в силу приговор бывшему замглавы Светлоярского района и его подельникам за кражу труб на 11 млн

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области вступил в силу приговор по уголовному делу о хищении трубопровода в Светлоярском районе. Одним из фигурантов оказался бывший замглавы муниципального района Сергей Звезденков, также в преступной группе были еще 3 человека. Они похитили трубы на 11 миллионов рублей. Летом 2019 года при помощи гусеничного экскаватора подельники демонтировали коммуникации в районе весом более 722 тонн, их стоимость составила 10,5 миллиона рублей. Похищенное было сдано в пункты приема металлолома. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Полученные от реализации металла денежные средства, Звезденков С.А., состоявший в должности заместителя главы районной администрации, распределял между участниками преступной группы. Кроме того, он обеспечивал конспирацию хищения трубопровода, придав вид законности действий по его демонтажу, - отметили в пресс-службе судов.

Кроме того, в июне 2019 года подельники бывшего чиновника демонтировали и похитили в Светлоярском районе еще одну часть трубопровода весом почти 33 тонны и стоимостью около 462 тысяч рублей. Все украденные трубы принадлежали муниципалитету. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД.

В апреле Светлоярский районный суд всех четверых признал виновными. Сергей Звезденков был наказан 4-летним сроком в колонии общего режима. Его подельники получили 3 года 9 месяцев, 4 года 9 месяцев и 5 лет колонии. Адвокаты осужденных пытались обжаловать приговор. Волгоградский областной суд оставили решение суда первой инстанции без изменений.