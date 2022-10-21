В Волгограде на полчаса встало движение скоростных трамваев из-за короткого замыкания

Происшествие случилось на линии СТ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Горит трамвай на Возрождении», сообщают жители Волгограда, ставшие очевидцами большой пробки из вагонов на линии СТ в пятницу, 21 октября. На фото действительно, большое скопление трамваев и пожарных машин, но факт возгорания общественного транспорта не подтверждают. В ГУ МЧС по Волгоградской области прокомментировали, что пожарные выезжали на вызов, но зафиксировали короткое замыкание без последующего возгорания, поэтому ничего тушить не пришлось. В мэрии подтвердили, что произошло технологическое нарушение на пантографе скоростного трамвая.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, общественный транспорт не ходил около получаса. Инцидент случился в 11.10, а в 11.40, по словам диспетчеров, трамваи уже пошли. Неисправный вагон отбуксировали в депо.

Пока жители Волгограда наблюдают сбои в расписании, которые произошли из-за временного простоя транспорта. Многие опоздали по делам из-за ЧП.