Волгоградские суды получили 14 исков об оспаривании решений о мобилизации

В Волгоградской области суды получили 14 исков об оспаривании решений о мобилизации Фото: Алексей ФОКИН

С начала в России частичной мобилизации в суды Волгоградской области стали поступать иски об оспаривании решений о призыве из запаса. На 21 октября служителям Фемиды поступило 14 заявлений от волгоградцев, которые получили повестки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По 2 иска поступило в Тракторозаводский суд Волгограда, а также районные в Жирновске и Калаче-на-Дону. В Калачевском по одному из заявлений прекращено производства из-за отказа истца от иска. В Волгоградском гарнизонном суде 2 иска возвращены в связи с неподсудностью данному суду.

По одному исковому заявлению были направлены в Красноармейский, Палласовский, Камышинский суды. В Волжском иск был возвращен из-за подписи неуполномоченного лица. В Городищенском районном суде обращение было перенаправлено в другой суд. В Михайловке судья рассмотрела иск и отказала в удовлетворении требований.

Напомним, в Волгоградской области можно задать вопросы по частичной мобилизации через телеграм-бот или по телефону 122. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00 без выходных.