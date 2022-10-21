Нина Болдырева станет общественным представителем коллегии волгоградских судей

Фото: пресс-служба облдумы.

21 октября на заседании регионального парламента принято решение назначать Нину Болдыреву представителем общественности в составе квалификационной коллегии судей Волгоградской области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облдумы, занимавший до этого эту должность Евгений Ковшиков досрочно прекратил полномочия. Губернатор Андрей Бочаров предложил кандидатуру Болдыревой, многие годы проработавшей уполномоченным по правам ребенка. В свою очередь профильный парламентский комитет утвердил новое назначение.

- Напомним, семь представителей общественности были назначены в квалификационную коллегию судей в мае 2020 года. Срок их полномочий определяется сроком полномочий коллегии, - добавили в облдуме.