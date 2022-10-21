В Волгоградской области мужчину отправили в колонию за пьяное вождение

Суд наказал мужчину, неоднократно садившимся за руль пьяным, реальным тюремным сроком Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Старополтавского района лишили свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ездил пьяным неоднократно. 9 августа 2022 года водитель снова сел за руль под градусами в селе Новая Квасниковка. Его остановили полицейские и отстранили от управления машиной. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. В этой связи прокуратура настаивала на назначении ему наказания в виде реального лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Старополтавский районный суд наказал водителя лишением свободы сроком на 1 год 2 месяца, который он проведет в колонии общего режима. Также в течение 4 лет и 6 месяцев ему будет запрещено управлять автомобилем. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.