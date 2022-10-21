На юге Волгограда в резко затормозившей маршрутке пострадали два пассажира

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два пассажира пострадали во время поездки на маршрутке в Красноармейском районе Волгограда 20 октября. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, в 8.50 часов 60-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» вез людей по улице 40 лет ВЛКСМ в сторону проспекта Столетова.

- Напротив дома №10 по улице 40 лет ВЛКСМ при экстренном торможении допустил падение в салоне 45-летней и 17-летней пассажирок, - уточнили в полиции.

На место ДТП вызвали скорую. Медики оказали необходимую помощь и увезли потерпевших в больницу.