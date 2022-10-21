Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 8:12

На юге Волгограда в резко затормозившей маршрутке пострадали два пассажира

45-летнюю женщину и 17-летнюю девушку госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два пассажира пострадали во время поездки на маршрутке в Красноармейском районе Волгограда 20 октября. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, в 8.50 часов 60-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» вез людей по улице 40 лет ВЛКСМ в сторону проспекта Столетова.

- Напротив дома №10 по улице 40 лет ВЛКСМ при экстренном торможении допустил падение в салоне 45-летней и 17-летней пассажирок, - уточнили в полиции.

На место ДТП вызвали скорую. Медики оказали необходимую помощь и увезли потерпевших в больницу.