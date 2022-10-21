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Общество21 октября 2022 7:56

В Волгоградской области объединяют офисы Пенсионного и Социального фондов

Услуги населению будут оказывать только в отделениях ПФР
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе объединяют офисы ПФР и ФСС

В регионе объединяют офисы ПФР и ФСС

Фото: Екатерина СИМОХИНА

С нового года в Волгоградской области объединят офисы Пенсионного фонда и Фонд пенсионного и социального страхования. Единые отделения для обслуживания клиентов заработают с 1 января 2023 года. Все государственные услуги в сфере социального обеспечения в регионе, которые были возложены на ПФР и ФСС, будут оказывать по привычным адресам офисов Пенсионного фонда Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального ПФР.

Кроме того, жители Волгоградской области имеют возможность обратиться в ПФР по вопросам пенсий и социального страхования в электронном виде через сайт Госуслуг или лично в отделения МФЦ.