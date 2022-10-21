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Общество21 октября 2022 7:43

48% жителей Волгограда считают свой город дорогим

Возглавляют рейтинг самых дорогих городов России Москва, Уфа и Краснодар
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Год назад высокие цены отметили на 4% волгоградцев больше.

Год назад высокие цены отметили на 4% волгоградцев больше.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград, по мнению его жителей, далеко не самый дорогой город. 37% горожан его таким вовсе не называют, хотя 48% жителей все же считают жизнь в городе-герое дорогой. Год назад высокие цены отметили на 4% волгоградцев больше, такие данные приводит сервис SuperJob после опроса 10 тысяч человек из городов-миллионников.

В топ самых дорогих вещей в Волгограде, по мнению его жителей, вошли жилье, оплата ЖКУ, проезд на общественном транспорте, продукты, а также медицина, развлечения и бытовые услуги.

Примерно такая же ситуация в соседнем Ростове-на-Дону,самым дорогим жители там считают жилье и бензин. Чаще всего на дорогую жизнь жалуются москвичи, на втором месте Уфа, следом идут Краснодар и Санкт-Петербург. Лучше всего, судя по опросу, жизнь в Челябинске. Там лишь 24% жителей считают свой город дорогим для жизни.

Рейтинг дорогих городов. SuperJob

Рейтинг дорогих городов. SuperJob