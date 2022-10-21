В Волгограде многодетную мать оштрафовали за кражу коляски у детской поликлиники №3

Воспитывающую пятерых детей женщину оштрафовали на 5 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде суд оштрафовал многодетную мать за кражу коляски у детской поликлиники №3. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, инцидент произошел в июне 2022 года на улице Шурухина №24. Утром волгоградка проходила мимо и увидела коляску фирмы «Jetem Tokio» стоимостью 7 тысяч рублей.

- Убедившись, что за её преступными действиями никто не наблюдает, А. укатила указанную коляску, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, - уточнили в райсуде.

Потерпевшая обратилась в полицию. Женщину нашли. Она не стала отрицать свою причастность к преступлению и вернула коляску владелице. На заседании суд учел, что волгоградка воспитывает пятерых детей и ее материальное положение. Служитель Фемиды выписал матери штраф в размере 5 тысяч рублей.