В Волгограде разыскивают женщину, которая потратила деньги с найденных карт

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полиция разыскивают женщину, которую подозревают в краже. В Отдел МВД обратился житель Советского района, который сообщил о списании денег с его банковских карт. Ранее пластик был утерян мужчиной. Полицейские выяснили, что при помощи карт были совершены покупки в сетевом магазине. По камерам была установлена женщина, которая расплачивалась ими. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Сейчас подозреваемую разыскивают сотрудники полиции. Ее приметы: женщина 40-45 лет, рост 170-175 см. Была одета: в синий джемпер с белыми рисунками, синие джинсы с рваным коленом на левой ноге, черные кроссовки, - отметили в региональной полиции.

Волгоградцев, которые могли видеть разыскиваемую женщину, просят сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции Советского района - 8 (8442) 46-51-15, 93-76-26. Гражданам гарантируют анонимность.