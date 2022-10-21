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Происшествия21 октября 2022 7:13

В Волгограде из-за утечки газа загорелась квартира в центре

При происшествии никто не пострадал
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Огонь потушили через 15 минут после вызова.

Огонь потушили через 15 минут после вызова.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Поздним вечером 20 октября в центре Волгограда в одном из домов на улице Пархоменко из-за утечки газа загорелась квартира. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация установленного в квартире счетчика, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Предполагаемая причина пожара - разгерметизация газового счетчика, - рассказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в доме на улице Пархоменко на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы пришло в 23.15. Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что пламя охватило вещи на площади около квадратного метра внутри квартиры. Спустя 15 минут после получения вызова, пламя потушили. к счастью, при пожаре никто не пострадал.