В Волгограде мать осудили за издевательства над ребенком и пьяное вождение

В Волгограде мать судили за издевательства над ребенком и пьяное вождение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде Тракторозаводской районный суд вынес приговор 42-летней женщине, обвиняемой в издевательствах над дочкой и пьяном вождении. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, с 2019 года на протяжении двух лет девочка-подросток периодически подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны пьющей матери.

Также волгоградка в нетрезвом виде устроила разборки с полицейскими. В июне прошлого года ее остановили сотрудники ДПС, пригласили на освидетельствование – водитель была явно подшофе. Однако вместо выполнения законных требований женщина набросилась на инспектора с кулаками.

Женщину приговорили к 1,5 годам тюрьмы, запретили 2,5 года садиться за руль.

- На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы признано условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - отметили в суде.