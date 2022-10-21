Обманутые дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском получат ключи до конца года

Дом сдадут до конца года. Фото: администрация Волгоградской области.

В пятницу, 21 октября волгоградский губернатор Андрей Бочаров начал рабочий день с поездки в Волжский. Здесь близка к завершению большая стройка: второй дом в скандальном ЖК «АхтубаСитиПарк» готов на 95%. Еще в 2016 году надежд на то, что они когда-нибудь заедут в свои квартиры, у жильцов было мало: застройщик заморозил стройку, дольщиков кинул без квартир и без денег. Сегодня на встрече с губернатором люди уже в хорошем настроении – вот-вот они получат ключи от квартир, которых ждут уже 9 лет.

Строительство ЖК из двух многоэтажек началось в 2013 году. Но к тому моменту, когда инвестор испарился, готовность зданий составляла 68% и 22%. Люди попали в очень сложную ситуацию, кому-то даже пришлось жить в гараже. После того, как в ситуацию вмешались областные власти, был найден новый застройщик, который взялся довести дело до ума. Работы на объекте возобновило ООО «ВПСК» и в 2019 году первый дом достроили и ввели в эксплуатацию. Тогда в свои квартиры заехали 200 семей дольщиков. Второй дом в этом комплексе сдадут в эксплуатацию в этом году. Рабочим остались финальные штрихи.

Кстати, 28 квартир в этом доме предназначены для детей-сирот. Их передадут новоселам с полной отделкой.

Это последний проблемный дом, сдача которого намечена на 2022 год. Полностью вопрос с обманутыми дольщиками Андрей Бочаров пообещал закрыть в 2023 году. Это он заявил на недавней встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

- В течение 2023 года мы планируем решить вопросы, связанные с защитой прав участников долевого строительства, которые оказались в сложной жизненной ситуации, полностью, — подтвердил свои планы Андрей Бочаров в пятницу во время рабочей поездки в Волжский.

С 2014 года в регионе восстановили права почти 10 тысяч таких дольщиков. В следующем году свои квартиры ждут еще 283 семьи. В Волгограде осталось завершить строительство домов в ЖК «Парк Европейский», ЖК «Петровский» и в долгострое на ул. 50 лет Октября.

Решить проблему удается благодаря разным механизмам. В основном застройщики соглашаются взять на себя обязательства по достройке проблемных объектов в замен на субсидии на подключение дома ко всем инженерным сетям. Часто власти выделяют им новый участок земли под будущее строительство. Или выкупают квартиры для сирот или переселенцев из аварийного жилья.