Только каждый четвертый волгоградец доволен своей зарплатой

Лишь четвертая часть волгоградцев довольны своей зарплатой Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большинство жителей Волгоградской области разочарованы своим заработком. 70% работающих волгоградцев не удовлетворены своей зарплатой. Довольны ею только 27% опрошенных жителей региона, которые приняли в опросе сервиса по поиску работы hh.ru. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование, однозначно довольны своей зарплатой лишь 5% волгоградцев.

Больше всего уровнем дохода недовольны работники сферы безопасности, науки и образования, госслужбы и НКО, медицины и фармацевтики. Устраивает своя зарплата волгоградцев, работающих в консультировании, высшем менеджменте, закупках, добыче сырья, управлении персоналом.

- 41% работающих жителей Волгоградской области признали, что их заработок должен вырасти ровно в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал, - отметили в hh.ru.

Каждый четвертый волгоградец хотел бы увеличения дохода более чем в 2 раза. 17% опрошенных будут довольны повышением зарплаты на 40-50%, а 2% респондентов будет достаточно прибавки менее чем 10%.

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