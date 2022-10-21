Под Волгоградом военные с помощью БПЛА обнаружили и уничтожили условных диверсантов

Фото: пресс-служба ЮВО

На полигоне Прудбой под Волгоградом мотострелки с помощью БПЛА нашли и уничтожили условную диверсионно-разведывательную группу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, расчетам беспилотной авиации дали задание провести воздушную разведку в указанном районе. Согласно легенде, именно там мог затаиться противник. Работали на время.

- Специалистам подразделений БЛА необходимо было обнаружить место высадки условной ДРГ, целью которой являлось проникновение на один из объектов Минобороны РФ, - уточнили в ЮВО.

В практическом занятии учитывали полученных в ходе спецоперации опыт бойцов – помимо штатного оборудования использовали квадрокоптеры, которые показали свою эффективность. Мотострелки выполнили задание, показав высокий уровень взаимодействия и подготовки.