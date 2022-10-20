Волгоградские власти объяснили, почему вручили повестку отцу-одиночке

У Миши не заберут единственного родителя. Фото: личный архив Евгения Анисимова.

Волгоградцы обсуждают историю с вручением повестки в рамках частичной мобилизации Евгению Анисимову – отцу, который в одиночку воспитывает особенного ребенка. О том, что его вызвали в военкомат, Евгений рассказал сам. Глава районной призывной комиссии объяснил, как так получилось, что Евгению пришла повестка, и что последует дальше.

Как рассказал Евгений, еще в 2019 году он поставил в известность военкомат о том, что один воспитывает ребенка с инвалидностью. Поэтому очень удивился, когда в рамках мобилизации его вызвали на призывной пункт. 35-летний мужчина действительно отслужил срочную службу в ВДВ, но сейчас он единственный кормилец и родитель у своего маленького сына Миши, который постоянно проходит курсы реабилитации.

- Поясняем, что повестка была направлена для уточнения персональных данных. Частичной мобилизации данный гражданин не подлежит в соответствии с действующим законодательством, - заявил глава Краснооктябрьского района Волгограда — глава районной призывной комиссии Иван Дронов.

Получив повестку, волгоградец сходил в военкомат и еще раз отнес все документы в надежде, что его больше не побеспокоят.

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