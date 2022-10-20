С начала года 70 взрослых и 2 ребенка погибли при пожарах в Волгоградской области

Больше тысячи пожаров случилось в жилых домах региона. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С начала года в Волгоградской области потушили 5,7 тысячи пожаров. В огне погибли 72 человека – 70 взрослых и 2 ребенка, еще 79 получили ожоги и различные травмы. Каждый пятый пожар случился в жилых домах. При этом возгораний стало почти на 6% меньше, погибших и раненых на 10-11% меньше по сравнению с прошлым годом. Итоги пожароопасного сезона 2022 года подвели на пресс-конференции 20 октября, сообщили сайту volgograd.kp.ruв ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Наиболее неблагополучная обстановка с бытовыми пожарами, повлекшими гибель людей, отмечается в Камышине. Там с начала года погибло 10 человек. И в Ольховском районе, где погибло 4 человека, - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Олег Степаненко.

Часто дети гибнут при пожарах из-за беспечности родителей. Так, 8 марта в Средней Ахтубе в частном доме погибли 9-летний ребенок и его 46-летний отец. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Еще одна трагедия по той же причине случилась 7 июля в Елани, где 5-летний малыш остался один в частном доме.