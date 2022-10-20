Временно отключат свет 21 октября в двух районах Волгограда

Энергетики продолжают обновлять инфраструктуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на наступление холодных и темных дней в Волгограде продолжаются временные отключения электричества из-за плановых ремонтов на электросетях. В пятницу, 21 октября 2022 года, локальный блэкаут объявили в двух районах областного центра. Света не будет весь день на улицах Советского и Красноармейского районов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Советском районе 21 октября с 9 до 17 часов среди коммунальных страдальцев окажутся жители всего одной улицы – Садовой. Обесточат дома №215-221, 220, 227, 228, 223, 224, 225, 275-287, 275а, 275б, 277а, 278, 280, 282, 274, 229-273, 230-274 и 253а.

В Красноармейском районе в пятницу сидеть без света также весь день – с 9.00 до 17.00 – придется жителям пяти улиц и поселка по адресам: поселок Нагорный, дома №8, 9, 11, улицы Новопортная, №1а, 1-35, 35а, Тросовая, №13, 20, Адмирала Макарова, №1б-9а, 2а, 2в, а также переулки Подгорный, дома №21-23 и 16-44, Тросовый, №2 и 2а.