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Происшествия20 октября 2022 14:28

В Волгоградской области мужчине грозит пожизненный срок за двойное убийство

Он пришел в гости и во время ссоры ножом убил двоих знакомых
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцу за убийства грозит пожизненный срок в колонии

Волгоградцу за убийства грозит пожизненный срок в колонии

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура направила в суд уголовное дело о двойном убийстве в Волгоградской области. На скамье подсудимых окажется 50-летний местный житель. Вечером 18 марта 2022 года он пришел в гости к знакомому, присоединившись к застолью, где были еще мужчина и две женщины. Во время распития спиртного произошла ссора, во время которой обвиняемый на кухне не менее 20 раз ударил ножом одного из мужчин. Он попытался уйти из квартиры, хозяин которого остановил его. Тогда 50-летний волгоградец также нанес ему удары ножом. Оба пострадавших скончались на месте, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры в Волгоградской области.

Услышав шум, из своей комнаты в коридор вышла 83-летняя мать хозяина квартира, которую преступник избил руками. А одной из женщин удалось выбежать в подъезд и обратиться к соседям, которые вызвали полицию, которые задержали убийцу.

- Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела не признал, пояснив, что ничего не помнит, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать Волгоградский областной суд. Судебное заседание обвиняемый будет ожидать в СИЗО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.