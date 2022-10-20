В Волгоградской области с семей мобилизованных не будут брать плату за детсад

За садик платить не придется. Фото: Олег Укладов

Муниципалитеты Волгоградской области разработали необходимую нормативную базу для того, чтобы освободить семьи мобилизованных мужчин от родительской платы за детский сад. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации региона по итогам видеоселекторного совещания с замгубернатора Зиной Мержоевой.

- Все муниципальные районы и городские округа оперативно проводят работу по освобождению семей мобилизованных платы за детские сады. Это очень значимая мера, -отметила Зина Мержоева.

Семьи волгоградцев, которые попали под частичную мобилизацию, освобождают от родительской платы за детсад на весь период мобилизации. Если садик на ближайший месяц уже оплачен, то деньги вернут. Перерасчет сделают, начиная с даты зачисления мобилизованного в воинскую часть. Каждой семье обещают индивидуальный подход.

Напомним, детям мобилизованных также гарантировали бесплатные кружки и секции, питание в школе и колледже, стипендии и освобождение от платы за среднее профессиональное и высшее образование, место в общежитии, путевки в лагеря. Плюс к этому семьям выплатят по 100 тысяч рублей.