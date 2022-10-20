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Общество20 октября 2022 13:56

Пропавший в Волгограде 14-летний школьник ночевал в подъезде

Полиция выясняет, почему подросток не вернулся домой
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенка нашли спустя сутки.

Ребенка нашли спустя сутки.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 20 октября, полиция Волгограда отыскала пропавшего накануне 14-летнего подростка, который не вернулся домой из школы в Тракторозаводском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, на поиски ребенка были брошены все силы. Стражи порядка сформировали поисковые отряды, патрули, искать мальчика помогали и простые горожане.

Как оказалось, всю ночь несовершеннолетний провел в подъезде одной из многоэтажек города-героя. Что толкнуло его на этот отчаянный шаг – выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних.

- По предварительным данным, преступлений в отношении школьника не совершено. В настоящий момент с ним работают инспекторы ПДН. Полицейские детально изучат обстоятельства случившегося, добавили в МВД.