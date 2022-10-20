В Волгограде задержали группу сутенеров, на которых работали десять проституток

На троих уже завели уголовные дела. Кадр видео

В Волгограде полицейские задержали группу из девяти человек, которых подозревают в организации незаконного бизнеса. 38-летний волгоградец собрал шестерых сутенеров и двух женщин-диспетчеров, на которых работали не менее десяти проституток. Женщин привозили на арендованные квартиры и в сауны, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области. В течение полугода две женщины принимали заказы от желающих большой любви волгоградцев. Шесть охранников и водителей, одновременно выполнявших функции сутенеров, привозили проституток, которые оказывали услуги интимного характера. За день доход мог составлять от 50 до 70 тысяч рублей.

Задержали подозреваемых под покровом ночи при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Во время обысков у фигурантов дела изъяли банковские карты, мобильники, компьютеры, черновые записи, а также пневматический пистолет и партию растительного наркотика.

На троих задержанных уже завели уголовные дела, судьбу остальных решат в ближайшее время. Пока все находятся под обязательством о явке.