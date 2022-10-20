В Волгоградской области подорожало дизельное топливо

Бензин в регионе не подорожал, цены выросли на дизтопливо Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области за неделю подорожало дизельное топливо. С 10 по 17 октября оно выросло в цене на 0,44% или на 23 копейки. В среднем литр дизельного топлива стоит 53,16 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин в регионе, по данным территориального органа госстатистики, не меняется в цене в течение двух недель. Цена 92-го составляет в среднем 47,97 рубля. Бензин марки АИ-95 в среднем оценивается в 53,26 рубля за литр, АИ-98 – 58,28 рубля.

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