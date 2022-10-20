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Общество20 октября 2022 12:29

Волгоградский омбудсмен и МИД РФ добились компенсации для экс-пилота

77-летний летчик гражданской авиации в период работы подорвал здоровье
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Экс-пилоту возобновили выплаты компенсации.

Экс-пилоту возобновили выплаты компенсации.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Уполномоченный по правам человека Волгоградской области помог 77-летнему экс-пилоту гражданской авиации Виктору Степановичу К. получить положенные ему компенсации за подорванное в период работы здоровье.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе омбудсмена, пенсионер обратился за помощью в прошлом году. Мужчина объяснил, что с 1966 по 1989 года был летчиком в Таджикистане. До 2016 года он регулярно получал выплаты от ОАО «Международный Аэропорт Курган-Тюбе» в связи с полученным вредом здоровья, однако потом они прекратились. Виктор Степанович пытался сам добиться справедливости, но не смог.

Волгоградский омбудсмен вместе с МИД РФ обратились во властные структуры Республики. Благодаря плодотворному диалогу, экс-пилоту возобновили выплаты компенсации с октября этого года.