В Волгоградской области выросли цены на огурцы, помидоры, гречку, яйца

Десяток куриных яиц в среднем стоит примерно 63 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области специалисты продолжают мониторинг цен на продукты в магазинах и на рынках. Неделя с 11 по 17 октября принесла очередные изменения в стоимости. Ряд продуктов стали дороже. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, на 1,79% выросли цены на куриные яйца, десяток которых в среднем стоит 63 рубля, на 2,57% - на гречку, на 2,38% - на питьевое стерилизованное молоко, на 1,11% - на макароны, на 1,08% - на сметану, на 3,37% - на яблоки. Среди овощей подорожали огурцы на 7,93% и помидоры на 6,1%.

Нужно отметить, что много продуктов наоборот стали выгоднее. Чай снизился в цене на 4,59%, картофель – на 5,35%, капуста – на 2,89%, репчатый лук – на 2,52%, морковь – на 4,33%. На 1-2% стали дешевле вареная колбаса, маргарин, сыр, овощные детские консервы и молочные сухие смеси, сахар-песок, конфеты, печенье.