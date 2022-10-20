В Волгограде воспитывающий особенного ребенка отец-одиночка получил повестку

Фото: из личного архива Евгения Анисимова.

19 октября 35-летний Евгений Анисимов из Волгограда, воспитывающий один особенного мальчика Мишу, получил повестку от военкомата. Мужчину пытаются мобилизовать. Сам Евгений отреагировал на это спокойно и сейчас пытается объяснить комиссарам, что они совершили «чудовищную ошибку».

«В 2019 году я носил в военкомат документы о том, что я в разводе, о том, что я имею на иждивении ребенка с инвалидностью», - пояснил Евгений на своей страничке в соцсетях.

При этом волгоградец отметил, что ничего против спецоперации не имеет, наоборот – поддерживает «честную защиту общества». Более того, он отслужил срочную службу в ВДВ, давал присягу и в целом готов отстаивать интересы Родины. Однако маленькому Мише сейчас очень нужен папа, а еще реабилитация. Да и кормилец в семье Евгений единственный.

Сегодня волгоградец посетил военкомат, еще раз предоставил все необходимые документы. Дальше с комиссаром будет общаться представитель – свободного времени у отца-одиночки нет. Мужчина надеется, что повестку признают ошибочной.

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