Волгоградца осудят за убийство знакомого

Дело передано в суд. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Волгоградские следователи завершили расследование убийства, которое произошло в июле возле пятиэтажки на улице Слепцова в поселке Горьковский Советского района. Дело 53-летнего мужчины передано в суд с утвержденным обвинительным заключением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- По решению суда фигурант содержится под стражей, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, мужчины встретились во дворе хрущевки 22 июля этого года. Разговорились, поссорились. Обвиняемый достал из кармана перочинный нож и ударил им в живот 48-летнего знакомого. Раненый мужчина смог добраться до соседнего дома, где скончался от потери крови. Прохожий вызвал ему скорую, но было поздно.