На Волгоградскую область надвигается сильный дождь из Крыма

В пятницу в Волгограде пообещали дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большая часть юга России оказалась во власти непогоды. Идут сильнейшие дожди со штормовым ветром. Дойдут такие капризы погоды и до Волгоградской области, которые надвигаются из Крыма. 21 октября на территории волгоградского региона прогнозируются сильные дожди, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре России.

По информации Волгоградского ЦМС, осадки в пятницу пойдут и в Волгограде, и в районах области. Северный и северо-восточный ветер подует с порывами 14-16 м/с.

В ночь на 21 октября по области температура воздуха будет +2...+7º, днем +6...+11º. В Волгограде в ночные часы +5...+7º, в дневные +8...+10º.