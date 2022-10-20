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Общество20 октября 2022 11:17

На Волгоградскую область надвигается сильный дождь из Крыма

Ливень ожидается в регионе 21 октября
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В пятницу в Волгограде пообещали дождь

В пятницу в Волгограде пообещали дождь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большая часть юга России оказалась во власти непогоды. Идут сильнейшие дожди со штормовым ветром. Дойдут такие капризы погоды и до Волгоградской области, которые надвигаются из Крыма. 21 октября на территории волгоградского региона прогнозируются сильные дожди, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре России.

По информации Волгоградского ЦМС, осадки в пятницу пойдут и в Волгограде, и в районах области. Северный и северо-восточный ветер подует с порывами 14-16 м/с.

В ночь на 21 октября по области температура воздуха будет +2...+7º, днем +6...+11º. В Волгограде в ночные часы +5...+7º, в дневные +8...+10º.