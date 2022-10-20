В Волгоградской области законсервируют ветроэлектростанцию, на строительство которой потратили миллиард

ВЭС законсервируют на этапе строительства. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Компания «Восьмой ветропарк ФРВ» ищет подрядчика, который законсервирует почти построенную за миллиард рублей Новоалексеевскую ветроэлектростанцию (ВЭС) в Волгоградской области. За выполнение работ по консервации оборудования и сооружений готовы заплатить 5,1 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы на сайте госзакупок.

Победитель торгов до конца 2022 года должен будет демонтировать, упаковать и доставить на хранение в Котово оборудование ветроэлектростанции Новоалексеевской и провести работы для сохранения технических характеристик техники и сооружений. Заявки по результатам переговоров с потенциальными подрядчиками рассмотрят 1 ноября. Итоги подведут 8 ноября.

Среди нуждающихся в консервации оборудования и сооружений, сама ветровая электрическая станция, автомобильные дороги, модуль управления, ЦСТИ и ветроэнергетические установки №1-4, для которых построены фундаменты, смонтированы кабельные линии 35 кВ и волоконно-оптические линии связи. Согласно документации, монтаж самих ветроэнергетических установок не производился.

Напомним, две ветряные электростанции «Котовская» и «Новоалексеевская» суммарной мощностью 105 мегаватт начали строить в Мирошниковском сельском поселении Котовского района Волгоградской области в 2021 году. В проект вложили 1,8 миллиарда рублей. Ввести в эксплуатацию Новоалексеевскую ВЭС планировали в конце 2022 года. Общую стоимость инвестпроекта в рамках соглашения между администрацией региона и управляющей компанией «Ветроэнергетика» заявили в районе 50 миллиардов рублей. Инвестиции были связаны с финским энергохолдингом Fortum и датской компанией Vestas, которые ушли из России.