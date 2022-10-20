Под Волгоградом женщине грозит срок за побег из тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летней жительнице Фроловского района грозит еще один срок за побег из тюрьмы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина отбывала наказание в исправительной колонии за кражу. 21 августа этого года осужденная, оставшись без конвоя, сбежала из ИК и на попутке уехала в Волгоград, где отметила это событие с бездомными. Но в тот же день полицейские задержали преступницу.

Теперь помимо наказания за кражу женщине грозит еще один срок по статье 313 УК РФ. Вину свою она отрицать не стала.

- Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу во Фроловский городской суд. Санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет, - отметили в прокуратуре.