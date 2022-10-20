Волгоградка разводила покупавших кровати и матрацы пенсионеров

Приговор не вступил в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде огласили приговор 47-летней женщине, которая была признана виновной в мошенничестве. Она обманывала людей под видом продажи кроватей, диванов, столов, матрацев, стульев. С 2017 по 2019 год волгоградка заключала с покупателями договоры на изготовление мебели и матрацев. Она получала деньги, но взятые обязательства исполнять не собиралась. Она обманула 11 горожан, большинство из которых пенсионеры, на 160 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вину женщина не признала. Ворошиловский районный суд города приговорил ее к лишению свободы сроком на 1,5 года. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - отметили в прокуратуре.