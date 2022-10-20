В Волгоградской области благодаря ЭКО на свет появились 284 малыша Фото: "КП" Архив

284 здоровых малыша за девять месяцев 2022 года родились в семьях Волгоградской области благодаря ЭКО. В их числе – 11 двойняшек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, всего же врачи региона провели 826 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет ОМС.

Волгоградкам, которые по разным причинам не могут иметь детей, предлагают оформить квоту и, наконец, исполнить свою мечту стать мамой. Для этого прийти в женскую консультацию, где подробно расскажут, как получить направление. Женщина сама может выбрать государственную или частную клинику.

В облздраве напоминают, что ЭКО можно сделать в клинике № 1 ВолгГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя».