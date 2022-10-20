На юге Волгограда маршрутка пробила бетонный забор из-за водителя «Нивы»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 20 октября в Красноармейском районе Волгограда маршрутка №5с влетела и пробила бетонный забор. Водитель старался уйти от столкновения с внедорожником. 68-летний мужчина за рулем «Нивы Шевроле» ехал по улице 40 лет ВЛКСМ и повернул налево со второго ряда. Маршрутка, двигавшаяся попутно, старался избежать аварии, выкрутил руль, из-за чего все же ударился с «Нивой», съехал в кювет и пробил забор. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Маршрутка №5с была без пассажиров, водитель ехал на конечную остановку. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства аварии.