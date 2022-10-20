Военные повара приготовили для мобилизованных волгоградцев пельмени, буженину и драники

Мобилизованные оценили старания поваров в погонах. Фото: ЮВО

Повара Южного военного округа в Международный день повара 20 октября провели кулинарный мастер-класс для мобилизованных военнослужащих, которые проходят подготовку в учебном центре Минобороны в Волгоградской области. Для призванных из запаса в ходе частичной мобилизации устроили настоящий праздник - приготовили больше десятка нестандартных для солдатского меню блюд, в том числе пельмени, буженину и драники, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО.

Военные повара также накормили мобилизованных разносолами и рулетами из баклажанов, овощами из салат-бара, испекли каравай, блины и оладушки. Все это – в виде исключения, в честь праздника. Хотя все продукты, которые использовали повара в погонах, искать специально не пришлось – они входят в ежедневный рацион питания солдат. Готовили в полевых условиях, получилось вкусно.