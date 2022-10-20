Власти Волгограда выбрали подрядчика для установки звездного неба на проспекте Жукова

Фото: пресс-служба мэрии.

Администрация Волгограда определилась с подрядчиком, который установит вечернюю иллюминацию в виде планет, созвездий и спутников над бульваром по проспекту Жукова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, работами займется ООО «Кварцит».

Последним штрихом в благоустройстве уже полюбившегося горожанам общественного пространства станет рукотворное звездное небо. Подрядчику предстоит установить 18 светодиодных консолей на пятиметровой высоте. Когда работы завершатся, волгоградцы смогут всей семьей разгадывать местоположение небесных тел и вспоминать, как устроена наша солнечная система. К тому же, рядом находится районный загс, а звездное небо – прекрасный фон для романтичных снимков.

- Преображение территории стало возможным благодаря экономии денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведенной реконструкции, - отметили в администрации.

Напомним, за последние два года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» бульвар на проспекте Жукова преобразился до неузнаваемости. Теперь это не «убитая» пешеходная зона, а прекрасное место для отдыха и прогулок. Тут есть множество интересных арт-объектов, освещение, камеры видеонаблюдения и много зелени.