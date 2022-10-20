Бочаров проведет заседание оперштаба по режиму повышенной готовности в Волгограде

Оперштаб соберется 20 октября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 20 октября 2022 года пройдет заседание оперативного штаба по введенному накануне в регионе режиму повышенной готовности. Проведет совещание с чиновниками и представителями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии губернатор Андрей Бочаров, который возглавил созданный оперштаб, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- Заседание созданного накануне оперативного штаба пройдет сегодня под руководством губернатора, - рассказали в администрации.

Какие решения будут приняты оперштабом региона, пока не известно.

Напомним, 19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении в ряде регионов максимального и среднего уровня реагирования. В Волгоградской области и других регионах Южного Федерального округа введен уровень повышенной готовности, который подразумевает усиление охраны общественного порядка и важных объектов, а также дополнительные решения по обороне территории и гражданской обороне.