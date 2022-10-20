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Спорт20 октября 2022 8:14

Перед следующим домашним матчем «Ротора» на поле «Волгоград Арены» выйдет теннисистка

Первый символический удар по мячу нанесет Наталья Вихлянцева
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Наталья Вихлянцева. Фото: СК "Ротор".

Наталья Вихлянцева. Фото: СК "Ротор".

Предстоящий домашний матч «Ротора» откроет теннисистка. Но любители футбола не увидят теннисной игры. Перед встречей «Ротора» и «Спартаком» из Нальчика символический удар по мячу нанесет волгоградская именитая теннисистка Наталья Вихлянцева. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе волгоградского клуба.

Кроме того, 299-я ракетка мира пригласила болельщиков посетить матч «Ротора».

- 22 октября я буду наносить первый удар по мячу перед матчем «Ротор» - «Спартак-Нальчик». Приходите поддержать волгоградцев в эту субботу в 16.00, - обратилась к любителям футбола Наталья Вихлянцева.

Отметим, «Ротор» после 13-ти туров занимает третье место в таблице, отставая от дуэта лидеров «Чайки» и «Черноморца» на 3 очка. «Спартак» располагается на седьмой строчке.