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Происшествия20 октября 2022 8:00

В Волгограде 14-летний ученик пропал по пути из школы

Полиция просит помочь в поисках подростка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде пропал ребенок.

В Волгограде пропал ребенок.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда обращается к жителям с просьбой оказать помощь в поиске 14-летнего Шахруха Эгамбердиева, пропавшего 19 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, накануне подросток после занятий в одной из школ Тракторозаводского района направился домой и исчез. Обеспокоенные родители обратились в полицию.

У ребенка азиатская внешность, его рост около 160 сантиметров, он худой, волосы темные. Одет был в черную куртку, джинсы, рубашку белого цвета, темные кроссовки, носит рюкзак.

Сообщить информацию о возможном местонахождении школьника необходимо по номера:

8(8442) 93-01-11 или 02 - дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду

8(8442) 73-10-02 - дежурная часть отдела полиции № 2

+79275242230 – инспектор по делам несовершеннолетних