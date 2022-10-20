В Волгоградской области долги по зарплате за месяц выросли на 11,7%

У работодателей выросли долги по зарплате перед волгоградцами Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области долги по зарплате на 1 октября 2022 года выросли на 11,7% по сравнению с сентябрем. К такому выводу пришли специалисты Росстата. При этом задолженность по зарплатам стала выше по всей стране, в среднем на 11,5%. В Волгоградской области на 1 октября долг перед работниками составляет 24,8 миллиона рублей, из них задолженность в 5,2 миллиона рублей образовалась из-за несвоевременного получения средств из федерального бюджета.

Остальная часть долга перед волгоградцами, а это 19,6 миллиона рублей, к 1 октября возникла из-за отсутствия денег у работодателей.

По сравнению с регионами Южного федерального округа в Волгоградской области в октябре одна из самых высоких задолженностей по зарплатам. Самая большая в Крыму – 45,9 миллиона рублей, в Ростовской области – 26,9 миллиона рублей. В остальных регионах ЮФО долг по зарплате ниже 15 миллионов рублей.