Волгоградские работодатели тратят 57 тысяч на сотрудника в месяц

Больше всего работодатели тратят на зарплату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области подсчитали затраты организаций и предприятий на рабочую силу. В среднем на одного сотрудника в 2021 году в регионе тратили 57 тысяч 493,4 рубля. При этом львиная часть затрат приходится на зарплату – 75,3%, в том числе 4,6 процента составляют премии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

На социальную защиту у работодателей уходит 22,8% от общей суммы расходов на работника. В основном это страховые взносы во внебюджетные фонды. Часть средств уходит на оплату больничного листа, полиса ДМС и выходного пособия. Профессиональное обучение обходится всего в 0,2% затрат, культурно-бытовое обслуживание - 0,1% и еще 1,5% - это прочие расходы.

При этом расходы на сотрудников у банков и страховых компаний заметно выше, чем в других сферах – более 77 тысяч в месяц на человека.