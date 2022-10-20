Под Волгоградом в столкновении «Опеля» с двумя грузовиками пострадали дети 4 и 9 лет

Пострадавшие попали в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 19 октября, в одну из больниц Волгоградской области после тройного ДТП госпитализировали мальчиков 4 и 9 лет, а также 37-летнюю женщину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, авария произошла в 20.50 часов на 885 километре трассы Р-22 «Каспий». В тот вечер 30-летний водитель «Опель Мокка» вместе с семьей ехал со стороны Москвы в направлении Волгограда.

- Водитель выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомашиной «КАМАЗ и допустил столкновение с автомобилем «Вольво» с полуприцепом, - уточнили в полиции.

Находившиеся внутри «Опеля» дети и пассажирка чудом остались живы. Им сейчас оказывают медицинскую помощь.